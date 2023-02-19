Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях против 333 граждан РФ

19 февраля Владимир Зеленский ввёл действие решение СНБО о санкциях против 333 российских граждан.

Вечером воскресенья пресс-служба офиса Владимира Зеленского утвердила, что президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении 333 россиян.

Под действие украинских санкционных мер попали в том числе топ-менеджеры "Альфа-Банка", среди которых фигурируют Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, а также предприниматель Олег Сысуев. Известно, что действие санкций продлится десять лет с правом их продления со стороны СНБО.