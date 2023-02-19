Дуда: Зеленский предупредил о возможности своей смерти 23 февраля

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что Владимир Зеленский предупреждал его о скором начале спецоперации и вероятности своей гибели.

В воскресенье Анджей Дуда публично заявил, что 23 февраля 2022 года, за день до начала спецоперации, он и литовский президент Гитанас Науседа прибыли в Киев, встретившись с Владимиром Зеленским на фоне слухов о скором старте российской СВО. По словам Дуды, тогда он думал, что Зеленский может быть убит в случае начала конфликта между Россией и Украиной.

Также Анджей Дуда заявил, что когда он прощался с Владимиром Зеленским в тот день, украинский лидер заявил, что это может быть их последней встрече, от чего президента Польши "пробрало до мурашек".