ВС Франции завершили все операции в Буркина-Фасо в рамках миссии Sabre

В рамках миссии Sabre французские войска завершили все военные операции в Буркина-Фасо.

19 февраля Генеральный штаб вооружённых сил Франции в Буркина-Фасо провёл торжественную церемонию по спуску государственных флагов в честь завершения всех операций в рамках миссии Sabre на территории данной африканской страны.

В конце января глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню публично заявил, что в течение одного календарного месяца французские войска в количестве 400 человек покинут Буркина-Фасо.