Игнат: Россия изменила тактику ракетных ударов по объектам Украины

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о новой тактике российских ракетных ударов.

19 февраля Юрий Игнат публично заявил, что с недавних пор вооружённые силы России начали использовать новую тактику для нанесения ракетных ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины.

По данным Игната, все стратегически важные ракетные пуски российских войск теперь осуществляются только ночью. Также Юрий Игнат отметил, что ВС РФ выпускают менее массированные группы ракет, нежели это было ранее.

При этом Игнат подчеркнул, что для обхода украинских систем противовоздушной обороны российские военные используют русла рек Южный Буг и Днестр, в районе которых ракеты могут маневрировать ниже диапазона работы радаров ВСУ.