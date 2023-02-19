Зеленский ввёл в действие санкции против 333 граждан России
2023-02-19 21:38
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции против 333 граждан России сроком на 10 лет.
В воскресенье, 19 февраля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкционных ограничениях в отношении 333 граждан России.
В утвержденный Зеленским санкционный список вошли российские бизнесмены и предприниматели, экономисты и юристы, члены наблюдательных советов и заместители руководителей банковских учреждений, среди которых бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Отмечается, что ограничения вводятся против российских банкиров сроком на десять лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко