Красный дрожжевой рис: полезная экзотика

Красный дрожжевой рис — экзотический продукт с полезными свойствами. Как и многие продукты, которые можно отнести к категории super food, он пришел к нам с Востока.

Не только краситель

Интересно, что в Китае и Японии красный дрожжевой рис сотни лет использовали и в качестве пищевого красителя. С его помощью раскрашивали соевый сыр, соусы, и даже знаменитую утку по-пекински. Известен этот вид риса и на Филиппинах, где его используют для приготовления национального блюда из креветок. Чем он полезен и почему покраснел?

Почему рис красный?

Красный дрожжевой рис еще называют красным ферментированным рисом, рисом «кодзи». Это не редкий красный сорт риса. Свой нехарактерный для этой культуры цвет обычный рис получает благодаря работе особого вида плесени, название которой очень благородно звучит на латыни — Monascus purpureus.

На русском языке все гораздо прозаичней: это крахмальная плесень или красные дрожжи. Она растёт на рисе, вызывая процессы ферментации и изменяя его цвет. Поэтому рис краснеет и приобретает особые свойства, которые могут быть важны для современной медицины.

Чем полезна плесень?

Если вернуться к школьному курсу биологии, то можно вспомнить, что многие виды плесени полезны. Именно плесени мы обязаны изобретению антибиотиков. Издавна люди используют плесень для приготовления некоторых продуктов — например, любимого многими сыра с плесенью, некоторых видов алкоголя.

У Monascus purpureus есть особые свойства, о которых опытным путем узнали китайские врачи еще в древности, а современная наука подтвердила. Доказано, что в красном ферментированном рисе, благодаря работе плесени, образуется такое вещество как монаколин.

Его действие сравнимо с действием статинов. Это лекарства, снижающие уровень холестерина. Их применение особенно важно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Доказано, что высокий уровень холестерина в крови провоцирует развитие сердечного приступа (инфаркта миокарда), стенокардии, инсультов. Сердечно-сосудистые заболевания крайне опасны и находятся на первом месте среди причин смертности, а статины являются одним из действенных способов профилактики.

Как применяется красный рис?

Просто сварить кастрюльку красного риса на ужин не получится. Его применяют в основном в качестве биодобавок. Ряд исследований доказал, что применение препаратов, в состав которых входит красный дрожжевой рис, приводит к снижению уровня холестерина.

Такая альтернатива особенно важна для тех, кто страдает непереносимостью статинов, но нуждается в коррекции уровня холестерина.

Разумеется, контроль уровня холестерина должен осуществляется под присмотром врача, который назначит необходимый список мер и препаратов. Но красный дрожжевой рис потенциально может стать еще одним способом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и его польза уже признана наукой.

Какие продукты снижают холестерин:

овсянка

лосось

грецкие орехи

оливковое масло

авокадо

рисовые отруби

зародыши пшеницы

клюква

сельдерей