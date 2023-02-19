Витамин С: высокие дозы могут быть опасны для здоровья

Витамин С многие расценивают как панацею и пьют при первых признаках простуды, усталости, в начале весны — просто для профилактики. «Аскорбинку» предлагают детям вместо конфет. Но передозировка витамина С опасна.

Лекарство от всех болезней:

Победное шествие витамина С по планете началось в 30-е годы, когда в поисках надежного пищевого консерванта химик Ирвин Стоун обнаружил «побочные» полезные свойства витамина С для иммунитета. Стоун предположил, что большие дозы витамина способны принести и больше пользы.

В 1966 году он предложил своему знакомому, Нобелевскому лауреату Лайнусу Полингу принимать витамин С в больших дозах, увидев, что он простужен. Полинг последовал его совету, почувствовал значительное улучшение и стал активно пропагандировать чудесный витамин.

Важный нюанс — ученый страдал хроническим нефритом и соблюдал строгую диету. В связи с чем, скорее всего, просто не получал часть витаминов с пищей. Этим, возможно, объясняется выраженный эффект, который ощутил ученый. Тем не менее, взгляды и воззрения Полинга сделали витамин С очень популярным.

Современный взгляд на «аскорбинку»:

Современная медицина не отрицает пользу витамина С: это эффективный антиоксидант, он укрепляет иммунитет, ускоряет заживления ран, нормализует обмен веществ, выводит токсины, участвует в синтезе белка — строительного материала для клеток нашего организма.

Но все это справедливо только для рекомендованных суточных доз. Взрослому достаточно 60-100 мг в день, малышам до 6 месяцев — 30 мг, от 6 месяцев до 1 года – 35 мг витамина С в день. С 1 до 3 лет дозировка увеличивается до 40 мг, а с 4 до 10 лет – до 45 мг.

Опасность гипервитаминоза:

Избыточное потребление витамина С (гипервитаминоз) грозит целым рядом проблем:

-тошнота и рвота: аскорбиновая кислота — это именно кислота, и ее чрезмерное присутствие в желудке может вызвать негативную реакцию.

-аллергия: чаще всего проявляется в виде кожных высыпаний, зуда.

-мочекаменная болезнь: шведские ученые установили, что употребление витамина С в дозировке 1000 мг ежедневно приводит к образованию камней в почках у мужчин. Ученые предположили, что оксалаты, образующиеся в организме после приема витамина, откладывались в почках, приводя к развитию камней.

-анемия и ухудшение памяти: витаминами С мешает усвоению витамин В12, который отвечает за нашу память и помогает, в свою очередь, усваиваться железу.

Осторожнее нужно быть с витамином С, если у вас сахарный диабет или есть склонность к тромбозам.

Природные источники витамина С:

Наш организм витамин С не вырабатывает, поэтому получать мы его можем только из пищи или в виде витаминов. Для восполнения суточной дозы хватит одного апельсина или перца, десяти ягод клубники. Важно: фрукты и овощи нужно есть в сыром виде. При тепловой обработке витамин С разрушается.

А вот заморозка, наоборот, позволяет сохранить максимальное количество аскорбиновой кислоты в ягодах, овощах и фруктах. Поэтому, если у вас есть дача или огород, самая правильная стратегия — замораживать урожай.

При бережном размораживании ягоды клубники, смородины, облепихи сохраняют свой вкус. Их можно добавлять в кашу, смузи, или перетирать с сахаром и есть как варенье, но без тепловой обработки.

Натуральные источники витамина С:

все цитрусовые: апельсины, лимоны, грепфруты

зелень, листья салата: лидер по содеражнию витамина – салат-латук.

брокколи

яблоки

томаты

шиповник

ягоды облепихи

смородина

квашеная капуста