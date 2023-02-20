7 неожиданных симптомов деменции, которые вам стоит знать

Как поясняет профессор Джун Эндрюс, автор книги «Деменция: универсальный путеводитель по проблеме», провалы в памяти далеко не всегда служат первым признаком болезни.

Трудности с поиском слов:

У всех бывает момент, когда нужное слово вертится на языке, но вы не можете его произнести и даже вспомнить. Само по себе это не проблема, если только это не начинает происходить чаще обычного.

Проблемы с планированием и выполнением инструкций:

«Многие вещи мы делаем каждый день на автомате», — говорит Эндрюс. «Если вы не можете вспомнить любимый рецепт, по которому готовили много лет, или вы растеряны, не в состоянии спланировать последовательность действий — это признак нарушенных нейронных связей мозга».

Изменение настроения:

Если ваш член семьи стал менее общительным, более угрюмым или раздражительным, все это может быть связано с деменцией. «Фронтотемпоральное слабоумие, которое поражает переднюю часть мозга, может вызывать агрессию, потому что лобные доли мозга являются тем местом, где лежат наши запреты», — говорит профессор Эндрюс. По сути, вы теряете волевое торможение и не в состоянии контролировать свой гнев или обиду на любую ситуацию.

Бессонница и усталость:

Когда вы становитесь старше, для вас естественно спать меньше и просыпаться ночью, но еще заметнее это у людей с деменцией. Содержание мелатонина, гормона сна, снижается в организме с возрастом. Но болезнь Альцгеймера еще сильнее понижает его уровень. Это приводит к бессоннице ночью и утомляемости днем. А некоторые виды деменции вызывают кошмарные сновидения.

Проблемы с вождением:

Если вы провели за рулем всю жизнь, ваши действия становятся автоматическими. Но развитие деменции делает эту привычную работу опасной как для вас, так и для окружающих. Да, если у вас диагностирована деменция, вам нельзя садиться за руль. И одним из симптомов болезни могут стать участившиеся у вас аварии. Даже если это всего лишь поцарапанный о бордюр бампер.

Изменение привычек в еде:

Тяга к очень сладким продуктам с возрастом не является нормой. Это изменение вкуса служит признаком нарушения сенсорного восприятия. Австралийские ученые доказали зависимость между лобно-височной деменцией и растущей потребностью в сладеньком.

Падения и трудности при ходьбе:

Люди с сосудистой деменцией часто теряют ориентацию в пространстве и равновесие. Скорость походки из-за этого тоже замедляется. Зависимость между поражением мозга и скоростью передвижения пожилых людей, к сожалению, тоже недавно была доказана учеными.