Зеленский заявил итальянским Сми, что ВСУ не намерены воевать за Артемовск «любой ценой»

Об этом украинский президент заявил в беседе с итальянскими СМИ. Владимир Зеленский отметил, что названный город не очень крупный.

Как заявил Владимир Зеленский, войска Украины не станут сражаться за Артемовск (Бахмут) до победного конца, теряя всех своих солдат.

Его важно отстоять, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем воевать до тех пор, пока это разумно.

Украинский президент отметил, что ВСУ сейчас стали более мощными, по сравнению с прошлым годом.

По его словам, армия активно противостоит российским войскам, продвигающимся до Краматорска и Славянска и далее к границам Донбасса и Днепра. Глава государства подтвердил, что военные силы Украины готовят "очередное контрнаступление".

Зеленский сказал, что уверен в победе Украины, потому что чувствует сильную поддержку европейских стран.

Далее он отметил, что страна сейчас активно развивает и внедряет передовые технологии и ожидает поступления инвестиций.