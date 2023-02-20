Мартиросян пожаловался на огромное давление на своего друга Урганта

Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта связывает многолетня дружба. Шоумен рассказал, что на его приятеля оказывается огромное давление: люди требуют, чтобы он высказал свою позицию по СВО, чего Иван делать не желает.

Комик Гарик Мартиросян рассказал, что на его друга и коллегу Ивана Урганта оказывается огромное давление: люди требуют от него высказать позицию по СВО.

Мартиросян считает, что народ вправе требовать от известных личностей озвучивать свое мнение относительно важных событий в обществе, равно как и знаменитость имеет право не давать ответа.

Примечательно, что в настоящее время артисты не видятся. Мартиросян не стал называть причины этого.