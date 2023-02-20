Орлова показала коляску, которую ей подарила подруга на рождение дочери

Ведущая поделилась снимком новой коляски для ребенка, подаренной Ольге подругой.

Незаменимая вещь для младенца бежевого цвета очень просто складывается, превращаясь в компактную конструкцию.

Артистка отметила, что вес коляски очень небольшой, что является важным, когда мама без посторонней помощи выводит ребенка на прогулку.