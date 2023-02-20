Орлова показала коляску, которую ей подарила подруга на рождение дочери
2023-02-20 09:05
Известная ведущая и певица Ольга Орлова поделилась с подписчиками снимком функциональной коляски для ее новорожденной дочки Ани. Этот подарок к рождению малышки преподнесла близкая подруга артистки.
Молодая мамочка Ольга Орлова получает подарки от близких и родных ей людей в честь рождения долгожданной наследницы Анны. Один из презентов знаменитость показала своим подписчикам в социальных сетях.
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Ведущая поделилась снимком новой коляски для ребенка, подаренной Ольге подругой.
Незаменимая вещь для младенца бежевого цвета очень просто складывается, превращаясь в компактную конструкцию.
Артистка отметила, что вес коляски очень небольшой, что является важным, когда мама без посторонней помощи выводит ребенка на прогулку.
Опубликовано: Наталья Гончарова