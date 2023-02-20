Лепс признался, что не поздравляет своих женщин с 8 Марта

Певец Григорий Лепс не стал скрывать, что он не поздравляет своих женщин с Международным женским днем.

Певец Григорий Лепс не в восторге от празднования Международного женского дня. Звезда сцены не стал скрывать, что не балует поздравлениями своих женщин в этот день.

Артист после развода с женой Анной Шаплыковой уже успел встретить новую возлюбленную, но не намерен радовать свою пассию подарками к 8 Марта.

В рамках передачи "Ты не поверишь!" Лепс ошарашил заявлением. Он заявил, что его новая девушка обойдется без подарка в этот день, так как исполнитель считает этот праздник неправильным и выдуманным.

Артист выпалил: "Я баб своих даже не поздравляю!".