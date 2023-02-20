Наследница покойной Глаголевой Анна Нахапетова рассказала, чего ей не хватало в отношениях с матерью

Дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова рассказала о том, чего ей недоставало в отношениях с мамой.

Более 5 лет назад из жизни ушла талантливая актриса Вера Глаголева. Близкие люди не забывают о родном человеке.

Старшая наследница артистки Анна Нахапетова рассказала, какой мама была с ней.

Анна призналась, что в детстве родительница ее не хвалила, чего ей очень не хватало. Сама Нахапетова старается хвалить свою дочь, считая, что ребенок нуждается в похвалах.