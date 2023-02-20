Буланову рассмешила новость о том, что Киркоров стал после пластики похож на нее

Певица Татьяна Буланова рассмеялась, услышав новость, что ее коллега Филипп Киркоров стал похож на нее после пластических операций. Артистка пошутила по этому поводу, заявив, что певец значительно похорошел.

Исполнительницу Татьяну Буланову рассмешил тот факт, что некоторые соотечественники утверждают, что Филипп Киркоров стал походить на нее после того, как сделал несколько пластических операций.

Артистка отшутилась, заявив, что ее коллега двигается в правильном направлении, похорошел.

Буланова на вопрос журналистки по поводу своего отношения к пластике ответила, что ничего плохого в этом не видит, а сама не прибегает к таким услугам, так как боится врачей, наркоза и всего прочего, связанного с хирургическим вмешательством.