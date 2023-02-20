Жюри выяснило, какая знаменитость скрывалась под нарядом дикобраза в телепроекте Маска

Члены жюри шоу "Маска" разгадали, какая знаменитость скрывалась под нарядом дикобраза.

Вторая передача 4-ого сезона шоу "Маска" вышла в эфир НТВ. Судьи разгадали личность артиста, скрывающегося в костюме Дикобраза.

В качестве членов жюри в проекте выступают Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез и Алексей Воробьев.

Номинантами на выбывание стали Лисенок, Дикобраз и Шаурма. Последнего артиста спасли голоса зрителей в студии.

Жюри выбрало, кто 1-ым в этом сезоне снимет маску. Им стал Дикобраз. Были версии, что это Ефим Шифрин или Сергей Бурунов. Под маской же оказался певец Вадим Казаченко.