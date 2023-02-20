Мясников назвал причины утраты вкуса и обоняния

По словам эксперта, чаще всего это происходит одновременно. Вызвать такую реакцию может не только коронавирус, но и другие болезни.

Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия1» назвал главные причины нарушений вкусовых ощущений.

По словам эксперта, потеря вкуса и обоняния, как правило, происходят одновременно. Чаще всего это случается из-за коронавируса, сообщает Мослента.

Полное отсутствие вкусовых ощущений случается редко, обычно встречается сниженный вкус и искаженный, при котором кислое принимается за горькое, — отметил ведущий.

Он отметил, что некоторые из заболеваний могут лишить человека обоняния за день, иногда это происходит постепенно.

К искажению вкусов и запахов приводят железодефицитная и В12-дефицитная анемии, сахарный диабет, гипотериоз, синдром «горящего рта», болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие болезни.

Нарушения вкусовых ощущений могут произойти и из-за чрезмерного употребления продуктов, содержащих глутамат натрия, предупредил врач.