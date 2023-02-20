Манукян высказался о подержке ВСУ Данилко и Паниным

Журналист Вадим Манукян оценил поддержку ВСУ исполнителем Андреем Данилко (Верка Сердючка) и актером Алексеем Паниным.

Украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка), выступил на мероприятии в поддержку ВСУ.

Концерт проходил в 1-ом из городов Испании. На выступление Данилко прибыл актер Алексей Панин, шокировавший общественность своим вызывающим поведением, поцеловавшись с пенсионеркой прямо на сцене.

Блогер Вадим Манукян убежден, что Панин своим поведением демонстрирует поддержку нацизма.

По поводу Верки Сердючки, Манукян выразился, что с артистом все понятно, ведь он из Украины, но все же мог бы быть не таким "отбитым" как в последнее время.