Звезда сериала Убойный отдел Ричард Белзер ушел из жизни в возрасте 78 лет

Комик и актер из сериала "Убойный отдел" Ричард Белзер скончался на 79-м году жизни.

Из жизни ушел американский комик и актер Ричард Белзер. Знаменитости было 78 лет.

Звезда сериала "Убойный отдел" "Секретные материалы" и "Закон и порядок" умер в своем доме на юго-западе Франции.

О кончине знаменитости сообщил изданию "The Hollywood Reporter" его близкий друг, писатель Билл Шефт. Приятель артиста заметил, что у покойного было много проблем со здоровьем в последнее время, которые и стали причиной его смерти.

Шефт рассказал, что, испуская последний вздох, Белзер выругался: "К черту тебя, ублюдок".