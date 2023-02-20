Литвинова, почти год жившая в Париже, вернулась в Россию

Актриса Рената Литвинова удивила общественность своим возвращением в Россию, ведь после запуска спецоперации она пребывала во Франции.

О том, что возвращается в Россию, Рената Литвинова написала в своем Телеграм-канале.

Оказывается, звезда экрана и сцены прибыла в РФ на 85-летний юбилей своей мамы Алисы Михайловны. День рождения родственница отмечает 23 февраля.

Знаменитость разместила в Сети видео, где движется по трассе в Санкт-Петербург.