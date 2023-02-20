Ричард Гир экстренно госпитализирован с воспалением легких в Мексике

Знаменитый актер Ричард Гир, находясь в Мексике, угодил в больницу. Диагноз звезды мирового экрана - пневмония.

Плохо звезде Голливуда Ричарду Гиру стало во время праздника в честь дня рождения его молодой жены.

Семейство прибыло в Мексику, чтобы отметить торжество, но уже перед поездкой знаменитость замучил сильный кашель.

После перелета Гиру стало совсем плохо, а прибывшие на вызов медики в срочном порядке госпитализировали селебрити.