Шаляпин признался, что передвигается на метро, так как его никто не узнает

Исполнитель Прохор Шаляпин рассказал, что предпочитает перемещаться на метро. Никакого дискомфорта артист при этом не испытывает, так как его никто не узнает.

Певец Прохор Шаляпин считает метро признаком комфорта, а не бедности.

В эфире федерального канала артист рассказал о том, что считает подземный вид транспорта - настоящей роскошью для жителей мегаполиса.

Несмотря на наличия авто, он предпочитает пользоваться метро, приобретая безлимитный проездной на все виды общественного транспорта за 19 500 российских рублей.

Для того чтобы Шаляпина никто не узнал, он надевает маску и капюшон.