Кейт Мидлтон удивила публику на премии BAFTA, шлепнув принца Уильяма по ягодице

Супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон допустила весьма вольное поведение на премии Британской академии кино и телевидения BAFTA, шлепнув возлюбленного по ягодице.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила окружающим своим поступком на премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).

Знаменитость у всех на глазах шлепнула супруга по ягодице.

Пикантное поведение принцессы Уэльской на красной ковровой дорожке снимали на видео.

Возлюбленная королевского отпрыска, о чем-то беседовала с мужем. Когда Уильям наклонился к избраннице, та легонько шлепнула его по ягодице рукой.