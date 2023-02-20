Кейт Мидлтон удивила публику на премии BAFTA, шлепнув принца Уильяма по ягодице
2023-02-20 11:53
Супруга принца Уильяма Кейт Мидлтон допустила весьма вольное поведение на премии Британской академии кино и телевидения BAFTA, шлепнув возлюбленного по ягодице.
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила окружающим своим поступком на премии Британской академии кино и телевидения (BAFTA).
Знаменитость у всех на глазах шлепнула супруга по ягодице.
Пикантное поведение принцессы Уэльской на красной ковровой дорожке снимали на видео.
Возлюбленная королевского отпрыска, о чем-то беседовала с мужем. Когда Уильям наклонился к избраннице, та легонько шлепнула его по ягодице рукой.
Опубликовано: Наталья Гончарова