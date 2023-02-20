Водителям следует хранить электромобили в тенистом месте с нормальной температурой

Само собой разумеется, что когда на улице слишком жарко, водителям следует парковать свои электромобили в затененном или вентилируемом гараже.

Найдите место, где вы можете хранить электромобиль, который не перегревается. Хранение электромобиля на летнем солнце подвергло бы аккумулятор дополнительной нагрузке, уменьшив заряд при вождении и сократив срок службы.

По словам Steer Ev, если вы заряжаете аккумулятор слишком быстро и с большой емкостью, он может стать слишком горячим, что приведет к повторному разряжению системы управления аккумулятором.

Веб-сайт подписки на электромобили указывает, что идеальный уровень заряда для электромобиля составляет примерно 80 процентов, потому что при 100 процентах он может стать слишком горячим. Это также подчеркивает, что скорость зарядки имеет решающее значение.



“Скорость зарядки - это еще один фактор, который вам необходимо учитывать. Если завтра вам предстоит пробежать 50 миль, небольшая зарядка 1-го уровня за ночь обычно даст вам достаточно энергии на весь день.