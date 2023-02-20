Фейгин: Байден тайно приехал в Киев перед визитом в Польшу

Марк Фейгин сообщил о прибытии в Киев американского президента Джо Байдена.

Днём вторника российский журналист Марк Фейгин (признан иноагентом по решению Минюста РФ) опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что сегодня Джозеф Байден тайно приехал в Киев до своей рабочей поездки в Польшу, которая пройдёт 21 и 22 февраля. В Белом доме пока не подтверждали данных о том, что Байден находится в Украине.

Примечательно, что 20 февраля все центральные улицы Киева оказались перекрыты ввиду прибытия некой важной делегации, кортеж которой передвигается по украинской столице.