Фейгин: Байден тайно приехал в Киев перед визитом в Польшу
2023-02-20 12:19
Марк Фейгин сообщил о прибытии в Киев американского президента Джо Байдена.
Днём вторника российский журналист Марк Фейгин (признан иноагентом по решению Минюста РФ) опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что сегодня Джозеф Байден тайно приехал в Киев до своей рабочей поездки в Польшу, которая пройдёт 21 и 22 февраля. В Белом доме пока не подтверждали данных о том, что Байден находится в Украине.
Примечательно, что 20 февраля все центральные улицы Киева оказались перекрыты ввиду прибытия некой важной делегации, кортеж которой передвигается по украинской столице.
Опубликовано: Ткачёв Андрей