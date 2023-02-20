Воздушная тревога объявлена в Киеве во время визита «важных партнёров»

20 февраля в Киевской области Украины сработали сигналы воздушной тревоги, уведомляющие население о риске ракетной угрозы.

Министерство цифровой трансформации Украины уведомляет, что в понедельник днём на территории Киева работают сигналы воздушной тревоги. Примечательно, что ранее в пресс-службе Верховной рады сообщили о прибытии "важных партнёров" в украинскую столицу, а пользователи соцсетей публикуют видео передвижения большой зарубежной делегации по улицам Киева.

Издание Bild и российский журналист-иноагент Марк Фейгин заявили, что президент Соединённых Штатов Джо Байден приехал в Киев перед поездкой в Польшу.