Лукашенко назвал роль народного ополчения в случае начала войны в Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, чем будут заниматься представители народного ополчения в случае, если в Беларуси начнётся война.

Издание БелТА утверждает, что Александр Лукашенко заявил о способности трансформации белорусского народного ополчения в партизанское движение в случае, если на территории Беларуси начнутся полномасштабные боевые действия. Также Лукашенко уверен, что ополченцы смогут выступать в роли резерва для территориальной обороны.

По мнению Александра Лукашенко, народное ополчение Беларуси должно функционировать с учётом опыта российско-украинского конфликта.