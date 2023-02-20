Мизани: статья Херша по «Северным потокам» является спекуляцией

В Еврокомиссии назвали спекуляцией публикацию Сеймура Херша о причастности США к подрыву "Северных потоков".

20 февраля сотрудник пресс-секретариата Еврокомиссии Андреа Мазини публично заявила, что ведомство считает спекуляцией расследование журналиста Сеймура Херша, который обвинил водолазов США в минировании "Северных потоков", после чего бомбу якобы активировали норвежские спецслужбы.

По мнению Мазани, Еврокомиссия способна выносить решения по инциденту на российских газопроводах в Балтийском море лишь на основании официальных расследований.