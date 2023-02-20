Зеленский назвал сроки отступления подразделений ВСУ из Артемовска

Владимир Зеленский утверждает, что украинские войска не станут защищать Артемовск любой ценой.

20 февраля Владимир Зеленский публично заявил, что город Артемовск в Донецкой Народной республике не является стратегически важным для Украины, и бойцы ВСУ не планируют его защищать, не считаясь с потерями. По данным Зеленского, план Генштаба заключается в том, чтобы украинские войска тянули время до начала собственного контрнаступления, после чего город можно будет сдать.

Также Владимир Зеленский отметил, что в случае, если войска РФ возьмут Артемовск, то они продолжат своё наступление вплоть до Славянска и Краматорска.