Родные Сванидзе перевезли журналиста на лечение в Израиль

Журналист и ведущий ТВ Николай Сванидзе, госпитализированный с пневмонией и отеком легких 6 февраля в РФ, продолжит лечение в одной из клиник Израиля.

Российского журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе перевезли в Израиль для того, чтобы продолжить лечение от пневмонии согласно решению его родственников, о чем сообщил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Представитель СМИ рассказал, что знает, что Сванидзе полегчало после лечения в российской больнице, после чего семья забрала его долечиваться в израильскую клинику.

О госпитализации Николая с пневмонией и отеком легких стало известно 6 февраля.