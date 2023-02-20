Супруга Заворотнюк Чернышева разыскивают судебные приставы

Супруга онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева разыскивают судебные приставы.

Фигурист Петр Чернышев задолжал по штрафам ГИБДД в районе 100 000 российских рублей.

Пока супруга спортсмена, актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение в частном столичном онкоцентре, Чернышев регулярно навещает любимую.

Сложность в том, что рядом с учреждением здравоохранения беда с парковкой, по этой причине звезда ледовых шоу без конца попадает на штрафы ГИБДД.

За последние месяцы Петр получил массу уведомлений об оплате нарушений, общая сумма которых составляет 91 500 российских рублей. Часть из штрафов просрочена с октября по ноябрь 2022 года.