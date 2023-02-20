ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Берховке возле Артемовска

Бойцы российской ЧВК прорвали оборону украинской армии на Артемовском участке фронта.

Новостное агентство "Военкоры Русской Весны" уведомляет, что подразделения российской частной военной кампании "Wagner Group" смогли пробить оборону вооружённых сил Украины рядом с Берховкой возле города Артемовск, вокруг которого идут многомесячные ожесточённые бои. Известно, что оборона ВСУ была прорвана рядом с селом Ягодное.

Накануне глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что полное окружение Артемовска может состояться уже в марте или апреле, если войска РФ будут иметь достаточное количество боеприпасов.