Белый дом: Байден посещает Киев для переговоров с Зеленским

В Белом доме подтвердили, что Джо Байден прибыл в столицу Украины днём 20 февраля.

В понедельник пресс-служба американского Белого дома официально подтвердила, что президент США Джо Байден сегодня прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским для переговоров. Во время общения с украинским лидером Байден анонсировал новый пакет военной помощи для ВСУ, стоимость которого оценивается в 500 миллионов долларов.

По словам Джо Байдена, уже завтра администрация Вашингтона официально объявит о предоставлении новой военной помощи Украине и новых санкциях против России.