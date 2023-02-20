Байден: США предоставят Украине новый пакет помощи на $500 млн

Джо Байден анонсировал новый крупный пакет военной помощи для Украины со стороны США.

20 февраля Джо Байден прибыл в Киев на поезде, о чём сообщили журналисты издания Financial Times. Позднее в Белом доме подтвердили, что Байден совершает визит в Киев для проведения переговоров с Владимиром Зеленским.

Во время пресс-конференции в украинской столице Джо Байден публично заявил, что 21 февраля Белый дом официально объявит о новом пакете военной помощи для ВСУ, который будет включать в себя реактивные установки залпового огня HIMARS и снаряды к ним, а также радары и противотанковые системы. Стоимость пакета оценивается в $500 миллионов.