Reuters: пакет военной помощи Киеву от США на $500 млн включает HIMARS

Издание Reuters раскрыло содержание нового пакета военной помощи, который Украина получит от США.

20 февраля журналисты американской газеты Reuters сообщили, что уже завтра Белый дом объявит о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи общей стоимостью в 500 миллионов долларов, который будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним, радары и противотанковые установки.

Примечательно, что в понедельник Джо Байден лично посетил Киев, где сам объявил о передаче нового пакета военной помощи украинским войскам.