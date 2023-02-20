Reuters: пакет военной помощи Киеву от США на $500 млн включает HIMARS
2023-02-20 13:22
Издание Reuters раскрыло содержание нового пакета военной помощи, который Украина получит от США.
20 февраля журналисты американской газеты Reuters сообщили, что уже завтра Белый дом объявит о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи общей стоимостью в 500 миллионов долларов, который будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы к ним, радары и противотанковые установки.
Примечательно, что в понедельник Джо Байден лично посетил Киев, где сам объявил о передаче нового пакета военной помощи украинским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей