Голос Урганта впервые с начала СВО прозвучал в эфире российского телевидения
2023-02-20 13:28
Пропавший из эфира ведущий, шоумен и актер Иван Ургант вдруг появился на ТВ РФ, но в не совсем стандартном виде.
Пропавший из эфира ведущий Иван Ургант вдруг появился на телевидении РФ, но в нестандартном виде.
В первый раз с конца февраля 2022 гола на российском ТВ прозвучал голос звезды экрана.
Канал ТВЦ выпустил в эфир рекламу благотворительного фонда "Дом с маяком", которую и озвучил шоумен.
Ролик был показан в рекламном блоке в 06:30 утра во время трансляции картины "Инспектор уголовного розыска", о чем сообщает Телеграм-канал "Trainview".
Опубликовано: Наталья Гончарова