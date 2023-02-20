Голос Урганта впервые с начала СВО прозвучал в эфире российского телевидения

Пропавший из эфира ведущий, шоумен и актер Иван Ургант вдруг появился на ТВ РФ, но в не совсем стандартном виде.

Пропавший из эфира ведущий Иван Ургант вдруг появился на телевидении РФ, но в нестандартном виде.

В первый раз с конца февраля 2022 гола на российском ТВ прозвучал голос звезды экрана.

Канал ТВЦ выпустил в эфир рекламу благотворительного фонда "Дом с маяком", которую и озвучил шоумен.

Ролик был показан в рекламном блоке в 06:30 утра во время трансляции картины "Инспектор уголовного розыска", о чем сообщает Телеграм-канал "Trainview".