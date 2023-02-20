Симоньян сообщила о разговоре с Киркоровым после скандала с Пугачевой

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила о серьезном разговоре с певцом Филиппом Киркоровым после скандала вокруг его экс-супруги и коллеги Аллы Пугачевой.

Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что не стала предъявлять претензий певцу Филиппу Киркорову, когда тот встал на защиту своей бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой.

Симоньян объяснила, что артист не обронил ни одного плохого слова о России, а это значит, что причин для нападок на Киркорова нет.

Представительница СМИ не забыла отметить, что к Максиму Галкину, нынешнему супругу Аллы Борисовны, у нее совсем другое отношение.