Киркоров пожалел в эфире шоу Маска, что времена брака с Пугачевой прошли

Филипп Киркоров после одного из номеров на шоу "Маска" пустился в воспоминания о временах своего брака с Аллой Пугачевой, пожалев, что все прошло.

Филипп Киркоров после исполнения участником в костюме Мандрил в рамках проекта "Маска" песни "Пташечка моя" загрустил, вспомнив о временах своего брака с Аллой Пугачевой.

После этого номера артист заявил, что будто бы вернулся на 30 лет назад.

Певец вспомнил, что посвятил эту песню Пугачевой, которая тогда была его супругой, не забыв отметить, что то время дало ему очень многое.

Теперь же Мандрил посвятил "Пташечку мою" Филиппу Бедросовичу.