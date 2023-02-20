Байден назвал целью Путина «стереть Украину с карты»

Джо Байден прибыл в Киев с официальным визитом, где высказался о своём видении целей Владимира Путина в ходе спецоперации.

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде, где встретился с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Во время переговоров американский лидер заявил, что Владимир Путин якобы поставил перед собой цель "стереть Украину с карты", ввиду чего Киев ожидают тяжёлые месяцы и даже годы.

Также Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 500 миллионов долларов, в который войдут РСЗО HIMARS.