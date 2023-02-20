Байден предрёк Украине «тяжёлые годы», обвинив в этом Путина

Джо Байден утверждает, что украинское государство ожидают тяжёлые времена из-за целей российской спецоперации.

В понедельник Джозеф Байден впервые прибыл в Киев после начала российской СВО, где на встрече с Владимиром Зеленским публично заявил, что Украину ожидают тяжёлые "дни, недели и даже годы". Байден отметил, что это связано с желанием Владимира Путина "стереть Украину с карты".

При этом Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США для Киева общей стоимостью в 500 миллионов долларов, в которые войдут установки HIMARS и ПТРК Javelin.