Лещенко призвал не навязывать молодым артистам патриотизм, а действовать через идеологию

Певец Лев Лещенко не считает, что навязывание патриотизма молодому поколению, это хорошо. Артист убежден, что в этой ситуации поможет идеология.

Исполнитель Лев Лещенко убежден, что подталкивание молодых музыкантов к написанию патриотических композиций не принесет должных результатов.

Своим мнением по поводу артист поделился в интервью в эфире спецпроекта "ОтЛичная жизнь" со Светланой Шевченко на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Лещенко уверен, что до патриотизма нужно "созреть". Лучший выход - правильная идеология в государстве.