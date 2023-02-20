Пранкеры Вован и Лексус разыграли Меркель, притворившись Порошенко
2023-02-20 14:20
Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель провела телефонную беседу с российскими пранкерами.
20 февраля российские телефонные пранкеры Вован и Лексус позвонили экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Во время беседы Меркель подтвердила, что Минские соглашения были призваны дать время украинской армии на подготовку к войне с Россией.
Также Ангела Меркель отметила, что с 2014 по 2021 год Киев провёл успешную военную реформу в стране, сделав вооружённые силы Украины боеспособными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей