Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель провела телефонную беседу с российскими пранкерами.

20 февраля российские телефонные пранкеры Вован и Лексус позвонили экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель, представившись бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Во время беседы Меркель подтвердила, что Минские соглашения были призваны дать время украинской армии на подготовку к войне с Россией.

Также Ангела Меркель отметила, что с 2014 по 2021 год Киев провёл успешную военную реформу в стране, сделав вооружённые силы Украины боеспособными.