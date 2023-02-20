Кадыров: войска РФ взяли контроль над железной дорогой к Северску

Рамзан Кадыров сообщил об установлении контроля войсками России над железной дорогой, ведущей к Северску в ДНР.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что подразделения вооружённых сил России установили единоличный контроль над участками железной дороги, ведущей в город Северск Донецкой Народной республики.

Днём ранее Кадыров признался, что после завершения личной политической карьеры он намеревается создать собственную частную военную кампанию.