Ученые: после 50-ти лет мышцы растут не так быстро, как у молодых, но польза от спорта очевидна в любом возрасте

Тем не менее, физические упражнения по-прежнему остаются одним из самых важных занятий, которые пожилые люди могут сделать для укрепления своего здоровья.

Пожалуй, нет лучшего способа увидеть абсолютную вершину спортивных способностей человека, чем Олимпийские игры.

Но почти на всех профессиональных спортивных мероприятиях редко увидишь участника старше 40 лет. Как утверждают эксперты, это потому, что с каждым годом тела стареют, а мышцы не реагируют на физические нагрузки так, как раньше.

Ученые исследуют, как пожилые люди реагируют на физические упражнения, и пытаются понять лежащие в основе биологические механизмы, которые заставляют мышцы увеличиваться в размерах и силе после силовых тренировок.

Старые и молодые люди наращивают мышечную массу одинаковым образом. Но с возрастом многие биологические процессы, которые превращают физические упражнения в мышцы, становятся менее эффективными.

Это затрудняет наращивание силы пожилыми людьми, но также делает гораздо более важным для всех продолжение спортивных тренировок.

Что же меняется в мышцах человека с возрастом?

В ходе исследования эксперты обнаружили, что в молодых мышцах небольшая физическая нагрузка дает сильный сигнал для многих процессов, запускающих рост мышц.

А в мышцах пожилых людей сигнал, приказывающий мышцам расти, намного слабее при заданном количестве упражнений. Эти изменения начинают происходить, когда человек достигает примерно 50 лет, и с течением времени становятся все более выраженными.

Эксперты в ходе исследований установили: силовые тренировки могут помочь поддержать общую физическую форму и позволить продолжать заниматься другими любимыми делами с возрастом.

Физические упражнения по-прежнему остаются одним из самых важных занятий, которые пожилые могут сделать для укрепления своего здоровья. Хотя реакция на тренировки уменьшается с возрастом, она ни в коем случае не сводится к нулю.