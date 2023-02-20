Байден: Украина платит слишком большую цену за конфликт с Россией

Джо Байден утверждает, что Киев вынужден платить огромную цену для сражения с российскими войсками.

20 февраля президент Соединённых Штатов Джозеф Байден прибыл в Киев с официальным визитом впервые с начала спецоперации, где на встрече с Владимиром Зеленским публично заявил, что народ Украины вынужден платить слишком большую цену, жертвуя многим во время сражения с российскими войсками.

Также Байден заверил, что следующие годы будут тяжёлыми для Украины, поскольку Владимир Путин якобы намеревается стереть данную страну с карт мира.