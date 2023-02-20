Байден: США и партнёры поставят Киеву 700 танков и тысячи бронемашин

Джо Байден прибыл в Киев, анонсировав передачу порядка семиста танков украинским войскам.

20 февраля американский президент Джо Байден прибыл в Киев с официальным визитом в первый раз после начала российской СВО, где публично заявил, что правительство Соединённых Штатов и 50 государств-партнёров утвердили передачу Украине 700 танков и тысяч бронемашин.

По словам Байдена, завтра Белый дом объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $500 миллионов, в который войдут РСЗО "Химарс" и ПТРК "Джавелин".