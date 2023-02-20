la Repubblica: Италия может поставить Киеву пять боевых самолётов

Правительство Италии думает об отправке собственных боевых самолётов украинским войскам.

Журналисты новостного агентства la Repubblica уведомляют, что Министерство обороны Италии может поставить Украине до пяти боевых самолётов, однако только в том случае, если другие европейские партнёры согласятся пойти на аналогичные меры.

Примечательно, что 8 февраля Владимир Зеленский побывал в британском парламенте, подарив его членам шлем украинского лётчика и попросил поставить Киеву боевые самолёты. Позднее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что в ближайшее время Лондон не передаст Украине истребители.