la Repubblica: Италия может поставить Киеву пять боевых самолётов
2023-02-20 14:33
Правительство Италии думает об отправке собственных боевых самолётов украинским войскам.
Журналисты новостного агентства la Repubblica уведомляют, что Министерство обороны Италии может поставить Украине до пяти боевых самолётов, однако только в том случае, если другие европейские партнёры согласятся пойти на аналогичные меры.
Примечательно, что 8 февраля Владимир Зеленский побывал в британском парламенте, подарив его членам шлем украинского лётчика и попросил поставить Киеву боевые самолёты. Позднее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес публично заявил, что в ближайшее время Лондон не передаст Украине истребители.
Опубликовано: Ткачёв Андрей