Девушка получила ожоги от взрыва подарочной коробки в Новой Москве

20 февраля жительница Новой Москвы получила подарочную коробку от неизвестного отправителя, которая позже взорвалась в руках у получательницы.

В понедельник утром жительница посёлка Изумрудный в Новой Москве получила подарочную коробку от неизвестного, которая взорвалась в руках женщины, нанеся ей ожоги рук и лица первой степени. По мнению жертвы, коробку отправил молодой человек, который несколько лет подряд за ней следил.

Известно, что взорвавшаяся коробка содержала в себе бутылку с коктейлем молотова и самодельный взрыватель, который активировался при снятии крышки.