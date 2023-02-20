Corriere Della Sera: Зеленский хочет подарить водку Берлускони по примеру Путина

Владимир Зеленский заявил о намерениях подарить бутылку водки экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони.

20 февраля Владимир Зеленский дал интервью журналистам итальянского издания Corriere Della Sera где публично заявил, что намеревается подарить бутылку водки бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони после того, как узнал об аналогичном подарке экс-премьеру со стороны Владимира Путина.

Примечательно, что ранее Берлускони прервал общение с Путиным после старта спецоперации в Украине, однако политики помирились, обменявшись письмами и посылками с горячительными напитками.