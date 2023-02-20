Киркоров признался, почему развелся с Пугачевой на самом деле
2023-02-20 14:57
Филипп Киркоров назвал истинную причину расставания с Аллой Пугачевой в эфире шоу "Маска"
Филипп Киркоров наконец признался, что не был верен Алле Пугачевой. Откровением артист поделился в эфире проекта "Маска".
Участница телешоу в образе Шаурмы представила композицию Глюкозы "Невеста". После номера артистки Филипп Бедросович поинтересовался, не ходит ли она налево. В ответ певец получил "нет" и пустился в воспоминания о своих отношениях с экс-супругой.
Киркоров признался, что одинок, с ним развелись, так как он "ходил налево".
Опубликовано: Наталья Гончарова