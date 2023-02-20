Киркоров признался, почему развелся с Пугачевой на самом деле

Филипп Киркоров назвал истинную причину расставания с Аллой Пугачевой в эфире шоу "Маска"

Филипп Киркоров наконец признался, что не был верен Алле Пугачевой. Откровением артист поделился в эфире проекта "Маска".

Участница телешоу в образе Шаурмы представила композицию Глюкозы "Невеста". После номера артистки Филипп Бедросович поинтересовался, не ходит ли она налево. В ответ певец получил "нет" и пустился в воспоминания о своих отношениях с экс-супругой.

Киркоров признался, что одинок, с ним развелись, так как он "ходил налево".