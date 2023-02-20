CNN: Байден покинул Киев после встречи с Зеленским

Джо Байден покинул украинскую столицу, встретившись с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе.

Днём 20 февраля журналисты американского телеканала CNN сообщили о том, что Джозеф Байден покинул территорию Киева после встречи с Владимиром Зеленским, на которой президент США пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи общей стоимость в 500 миллионов долларов.

По данным издания Financial Times, Байден прибыл в Киев утром 20 февраля посредством поезда, а сейчас американский президент направляется в Варшаву на встречу с польским президентом Анджеем Дудой.